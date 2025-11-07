BIST 10.954
İki arkadaşın sır ölümü! Sakarya'da villada fenalaşıp öldüler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde villada fenalaşan yabancı uyruklu iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki site içerisinde bulunan villanın üst katında kalan Filistin uyruklu Y.Z. (22) ile S.S. (27), alt kattaki 2 arkadaşı tarafından uyandırılmak istendi.

Y.Z. ve S.S'nin uyanmaması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan söz konusu iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

