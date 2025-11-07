Galatasaray'ın şampiyonlar ligi ilk 8'e girmesi için baraj puan belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "yolun yarısını" 3 galibiyet, 1 yenilgiyle geçen Galatasaray, kalan 4 müsabaka sonucunda lig etabını ilk 8'de bitirmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ilk 8 barajı 16 puan oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Union SG, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

"Cimbom" 25 Kasım Salı günü sahasında 4 maçta aldığı 3 puanla 28. sırada bulunan Union SG'yi konuk edecek. Galatasaray, 9 Aralık Salı günü ise 5 puanlı Monaco ile deplasmanda mücadele edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, 21 Ocak 2025 Çarşamba günü sahasında Atletico Madrid, 28 Ocak Çarşamba günü ise deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

İLK 8 İÇİN BARAJ 16 PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ilk 8 barajı 16 puan oldu.

"Devler Ligi"nde ilk kez geçen sezon uygulanan 36 takımlı lig formatında averajla 6, 7 ve 8. sıraları alan takımlar 16'şar puan topladı. Lig etabını 13'er puanla bitiren Paris Saint-Germain ile Benfica, ilk 16'da yer alıp play-off'ta seri başı olurken Monaco, Brest ve Feyenoord, averajla seri başı olamayan takımlar arasında kaldı. Ayrıca 11 puanlı 5 takımdan 4'ü ilk 24'e girerek yoluna devam ederken biri Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

İlk 4 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, geçen sezonki barajlar dikkate alındığında bir galibiyet daha alması durumunda büyük ihtimalle ilk 24'ü garantileyecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki ilk 8 barajı olan 16 puana ulaşması için ise iki galibiyet, 1 beraberliğe ihtiyaç duyacak.