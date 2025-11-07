BIST 10.941
ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde ABD Başkanı'nı taşıyan Air Force One uçağının da içinde bulunduğu Joint Base Andrews askeri üssünde hareketli saatler yaşandı. Kimyasal saldırı şüphesi üssü alarma geçirdi. Beyaz toz içeren şüpheli paket nedeniyle birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Joint Base Andrews askeri üssüne gönderilen, içinde beyaz toz bulunan bir paket üssü alarma geçirdi. Paketin açılmasını ardından birkaç kişinin hastalanmasına ve bazı personelin hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Olay üste yer alan bir bina içinde paketin açılmasının ardından yaşandı.

Üs yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Önlem olarak bina ve bağlantılı bölümler tahliye edildi, olay yeri çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu” ifadeleri yer aldı.

TEHLİKELİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEDİ

CNN’in haberine göre, rahatsızlanan birkaç kişi üs içindeki Malcolm Grove Tıp Merkezine kaldırıldı. Hastaların durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Maryland'deki bu üs ABD Başkanı’nı taşıyan Air Force One uçağının da bulunduğu üs olarak biliniyor.

CNN’in edindiği bilgilere göre, olay yerine gelen HAZMAT (Tehlikeli Madde Müdahale) ekibinin yaptığı ilk saha testlerinde tehlikeli bir madde tespit edilmedi, ancak soruşturma devam ediyor.

Şüpheli paketin açıldığı odanın, Hava Ulusal Muhafız Hazırlık Merkezinin bulunduğu binada yer aldığı ve olay sonrasında kapatıldığı bildirildi.

ABD
