Dijital Türk lirasında geri sayım! TCMB çağrı yapmıştı

Anadolu Ajansı
Dijital Türk lirasının geliştirilerek kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların gelecek yıl hız kazanması planlanırken, gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, gelecek yıl yeni bir aşamaya geçiyor.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlediği bilgiye göre, Dijital Türk lirasının geliştirilmesi, test edilmesi ve finansal sistemde etkin biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar sürecek.

Bu kapsamda, gelecek yıl Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılması planlanıyor.

Dijital paranın benimsenmesine ilişkin etki analizi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bünyesinde simülasyon çalışmaları tamamlanacak.

Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemi'ne entegrasyonu sağlanırken, uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Bu süreçte Merkez Bankası, dijital para ile menkul kıymet işlemlerinin takasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemeye yönelik analiz çalışmaları yürütecek.

Bu çerçevede, Merkez Bankası Dijital Parasının, jetonlaştırılmış menkul kıymetlerin takasında kullanımına yönelik kavram kanıtlama çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, TCMB, menkul kıymet takasına ilişkin teknik gerekliliklerin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapacak.

