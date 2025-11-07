Evinden 26 kilo altın çıkan bürokratın bildirimde bulunmadığı mal varlığı ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan DHMİ eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar’ın maaşıyla açıklanamayacak mal varlığı ortaya çıktı. Acar'ın görevdeyken bildirmediği mal varlıkları müfettiş raporu ile belgelendi. Çok sayıda konut, lüks otomobiller, 128 banka hesabı, milyonlarca liralık mevduat ve kasalar tespit edildi. Sadece bu hesaplardaki nakit para 28 milyondan fazla çıktı.

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletmeler Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, geçen nisan ayında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma, CİMER’e yapılan bir başvuru üzerine başlatıldı. Acar’ın evinde 26 kilogram külçe altın ile yüklü miktarda döviz bulundu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Acar’ın mal beyanlarını ve müfettiş raporlarını inceledi. Şardan’ın bugünkü yazısında aktardığına göre, Acar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, savcılığa teslim edildi ve soruşturmanın temelini oluşturdu.

RÜŞVETLE YAPTIĞI SERVET

Emekli bürokrata yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde müfettişlerin mercek altına aldığı emeklilik sürecinde, 28 Kasım 2024 tarihli mal varlığı bildiriminde Acar’ın sahip olduğu mal varlığı raporda şöyle sıralandı:

* 2015’te İstanbul Sultanbeyli’de bir konut,

* 2018’de Ankara Yenimahalle’de bir işyeri,

* 2021’de Mersin Mezitli’de iki ayrı tarihte 2 konut,

* 2023’te Ankara Çankaya’da aynı gün iki işyeri,

* 2023’te Mersin Yenişehir’de bir konut,

* 2024’te Batman merkezde fabrika arsası,

* 2023’te 2 milyon 667 bin 797 lira değerinde 2022 model lüks otomobil,

* Bankalarda toplam 29 milyon 846 bin lira para ve menkul değer,

* İki milyon lira değerinde bireysel emeklilik sözleşmesi birikimi.

Buraya kadar okuduklarınız Acar’ın resmi mal bildirimi.

Mal bildiriminde gözükmeyen serveti

Müfettişler, soruşturma sırasında Acar’ın bildirimlerine bağlı kalmayıp tapu kayıtları başta olmak üzere devletteki kayıtlara ulaştı. Raporda yer aldığı şekliyle Acar’ın bildirimde bulunmadığı mal varlığı şöyle:

* Boşandığı eşine ait 2018 model lüks SUV otomobil,

* Ankara Gölbaşı’nda 2024’te 800 bin liraya satın alınan konut,

* Ankara Gölbaşı’nda 2024’te 1 milyon 500 bin liraya satın alınan konut,

* Ankara Gölbaşı’nda 2024’te bir milyon liraya satın alınan konut,

* Ankara Çankaya’da 2023’te 490 bin liraya satın alınan işyeri,

* Ankara Çankaya’da 2023’te 615 bin liraya satın alınan işyeri,

* Ankara Yenimahalle’de 2019’da 193 bin liraya satın alınan işyeri,

* Ankara Yenimahalle’de boşandığı eşinin üzerine kayıtlı 2013’te 187 bin liraya satın alınan konut,

* Mersin Yenişehir’de 2023’te 635 bin liraya satın alınan konut,

* Mersin Mezitli’de 2021’de toplam 400 bin liraya alınan iki konut,

* Mersin Mezitli’de boşandığı eşi adına 62 bin 500 lira değerinde konut,

* İstanbul Sultanbeyli’de 2014’te 177 bin 890 liraya satın alınan konut,

* Batman Merkez’de 2024’te 896 bin 500 liraya satın alınan 2 bin 692 m2 arazi,

Banka hesaplarının anlattıkları

Müfettişlerin yaptığı tespitlerde, Acar üzerine kayıtlı 12 taşınmazdan üçünün işyeri, birisinin fabrika arazisi, ikisinin dubleks yazlık villa ve altısının ise apartman dairesi olduğu anlaşıldı. Ayrıca Acar’ın emekli olduktan hemen sonra Aralık 2024’te de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki daire sahibi olduğu apartmanda üçüncü daireyi aldığı müfettişlerce ortaya çıkarıldı.

Araştırmalarda, Acar’a ait bazı devlet ve özel bankalarda Türk lirası ve döviz hesaplarının bulunmasının yanı sıra Vakıflar Bankası Gimat Şubesi’nde iki ayrı kiralık kasa sahibi olduğu belirlendi.

Acar’a ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde emekli bürokratın Vakıflar Bankası bünyesinde 17’si faal, 111’i kapatılmış toplam 128 ayrı hesap kaydı tespit edildi. Söz konusu hesaplardan dördünün vadeli Türk lirası mevduat, birsinin vadesiz Türk lirası mevduat, üçünün vadesiz döviz, üçünün kredi kartı, ikisinin kiralık kasa, birisinin yatırım, ikisinin altın, birisinin gümüş hesabı olduğu görüldü.

Acar’a ait kapatılan banka hesaplarında ilginç tablo ortaya çıktı. Şöyle ki, söz konusu kapalı hesapların büyük bölümünün 3 gün ile 3 ay arasında kısa süreli çalıştırılıp kapatıldığı saptandı. Kapatılan hesaplardan 54’nün 2023’te, 67’sinin ise 2024’te sonlandırıldığı kayırlardan belirlendi.

Müfettiş raporuna göre, müfettişlerin araştırma yaptığı dönem olan Ocak 2025 itibarıyla Acar’ın banka hesaplarında toplam 28 milyon 563 bin 153 lira bulundu.

Vakıfbank’ın Gimat Şubesi’ndeki kiralık kasaların Acar tarafından Ocak 2024’te kiralandığı ve en son 25 Ekim 2024 günü ziyaret edildiği banka kayıtlarından anlaşıldı.