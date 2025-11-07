"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi", vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) çağrı merkezlerine gelen arama sayısı yüzde 100'ü aşarken, Ankara ve İstanbul'daki bilgilendirme stantları çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Projeye başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Ancak başvuruların başlamasından önce vatandaşların bilgi alma talebi hızla arttı.

Artan yoğunluk üzerine TOKİ, çağrı merkezi, sosyal medya ve halkla ilişkiler birimlerindeki çalışma düzenini yeniden planladı. Yoğun talep nedeniyle çağrı merkezindeki 24 kişilik personel sayısı 54'e çıkarıldı.

En fazla soru İstanbul, Ankara, İzmir ve deprem bölgelerinden

TOKİ verilerine göre, İstanbul Halkla İlişkiler Birimine 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 7 bin 653 kişi başvururken, 24 Ekim'den bu yana 385 kişi bilgi almak için kuruma geldi.

Aynı dönemde çağrı merkezine gelen toplam arama sayısı 350 bini buldu, bu çağrıların 44 bin 860'ı proje tanıtımının yapıldığı 24 Ekim sonrasında gerçekleştirildi. Ankara Bilgi Edinme Birimine de projenin duyurulduğu tarihten bu yana 15 bin başvuru ulaştı.

Kurumun sosyal medya hesaplarında da benzer hareketlilik gözlendi. 2025'in ekim ayına kadar 97 bin 535 soru yanıtlanan hesaplardan, 24 Ekim'den itibaren 21 bin 10 soruya cevap verildi.

Bu dönemde proje hakkında Instagram'dan 8 bin 561, X'ten 6 bin 326 ve Facebook'tan 6 bin 133 soru yöneltildi. Vatandaşlar en çok konut başvuruları, kura tarihleri, ödeme planları, sözleşme ve teslim süreçleri hakkında bilgi talep etti. En fazla soru gelen iller ise İstanbul, Ankara, İzmir ve deprem bölgeleri oldu.

TOKİ çağrı merkezinde yoğun mesai

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'daki çağrı merkezi ile bilgilendirme stantlarında yürütülen çalışmaları yerinde görüntüledi.

TOKİ'nin İstanbul Halkalı'daki yerleşkesinde hizmet veren çağrı merkezinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen aramalar yanıtlanıyor.

Çağrı merkezi birim sorumlusu Gülşah Taşdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin açıklamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Ekim'deki tanıtım açıklamasının ardından çağrı merkezine gelen aramalarda yüzde 100'ü geçen oranda artış yaşadıklarını belirten Taşdoğan, "Proje açıklamasından önce günde ortalama 2 bin 500 çağrıya cevap verirken, an itibarıyla bu sayı günlük ortalama 7 bine ulaştı. 10 Kasım'da başvuruların başlamasıyla beraber bu çağrıların günlük ortalama 10 bine çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Taşdoğan, 2025 yılının ilk on ayında toplamda 350 bin çağrıya cevap verdiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızın bu projeye gösterdiği yoğun ilgi, konut sahibi olma arzusunun ve TOKİ'ye duyulan güvenin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimize eşit hizmet anlayışıyla en iyi şekilde destek olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezindeki çalışma düzenlerinde değişikliğe gittiklerini anlatan Taşdoğan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte hizmetin kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için çağrı merkezimizde çalışma saatlerimizi uzattık, vardiya sistemimizi güçlendirdik ve personel sayımızı dönemsel olarak artırdık. Amacımız, arayan her vatandaşımıza hızlı, doğru ve güler yüzlü hizmet sunmak."

Vatandaşların en çok başvuru süreçleri, kura tarihleri, ödeme planları ve proje kapsamındaki iller hakkında bilgi talep ettiğini dile getiren Taşdoğan, çağrı merkezine gelen aramaların yoğun olduğu ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olduğunu bildirdi.

Her aramayı titizlikle değerlendirdiklerini, vatandaşların merak ettiği her soruya net ve güvenilir yanıtlar vermeye özen gösterdiklerini vurgulayan Taşdoğan, TOKİ çağrı merkezi çalışanlarının sadece bilgi vermekle kalmayıp, vatandaşların ev hayaline de dokunduklarını vurguladı. Taşdoğan, "Bu bilinçle gelen her çağrıyı aynı dikkat ve özveriyle karşılıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında her haneye umut taşıyan bu büyük projenin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da stantlara yoğun ilgi

Başvurular öncesinde TOKİ'nin Ankara'daki hizmet birimlerinde kurulan bilgilendirme stantları da proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlardan ilgi gördü.

Görevliler, gelen her talebi tek tek değerlendirerek vatandaşlara süreç hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Proje hakkında bilgi almak için stantlara gelen Abdülkadir Elma, 18-30 yaş aralığındaki genç kategorisinden başvuru yapmayı planladığını belirtti.

Bu yaşta ev sahibi olma imkanı sunulmasının kendisi için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Elma, taksitlerin cüzi miktarda olmasının süreci kolaylaştırdığını ifade etti.

Elma, "Bu dönemde uygun ödemelerle ev sahibi olabilmek gerçekten büyük bir şans. Böyle bir imkan sundukları için çok mutluyum, umarım bana da çıkar." dedi.