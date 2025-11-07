Alaattin Çakıcı'dan yeni görüntü! Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, İstanbul/Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Son dönemde KKTC'de olduğu bilinen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçtığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen MHP'li Üzeyir Çakmaktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verdi.

Çakmaktaş "Alaattin Çakıcı'dan İstanbul/ Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda çekilmiş anlık/güncel fotoğraf... Firari FETÖ'cü ajanların ortaya attığı, Türkiye'deki karşılıklarının da servis ettiği yalan ellerinde patladı. Yalancıların yalanı yine yatsıyı görmedi." ifadelerini kullanarak söz konusu fotoğrafı paylaştı.