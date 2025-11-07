BIST 10.927
Alaattin Çakıcı'dan yeni görüntü! Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu

Alaattin Çakıcı'dan yeni görüntü! Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, İstanbul/Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Son dönemde KKTC'de olduğu bilinen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçtığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen MHP'li Üzeyir Çakmaktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verdi.

Çakmaktaş "Alaattin Çakıcı'dan İstanbul/ Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda çekilmiş anlık/güncel fotoğraf... Firari FETÖ'cü ajanların ortaya attığı, Türkiye'deki karşılıklarının da servis ettiği yalan ellerinde patladı. Yalancıların yalanı yine yatsıyı görmedi." ifadelerini kullanarak söz konusu fotoğrafı paylaştı.

Alaattin Çakıcı'dan yeni görüntü! Yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu - Resim: 0

