Hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski başsavcıya ev hapsi

İsrail askerlerinin bir hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'ye 10 günlük ev hapsi verildi.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail askerlerinin hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırması nedeniyle baskılar sonucu görevinden istifa eden Yerushalmi hakkındaki duruşma Tel Aviv'deki mahkemede görüldü.

Mahkeme, polisin talebi doğrultusunda Yerushalmi'ye 10 gün ev hapsi verdi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, Yerushalmi'ye ait olduğu düşünülen cep telefonunun, Tel Aviv yakınlarındaki sahilde bulunduğu bildirildi.

Bölgede bir kişi tarafından bulunan telefonun polise teslim edildiği ve incelendiği ifade edildi.

Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu deniz attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.

Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da da gözaltına alınmıştı.

