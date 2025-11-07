Gürsel Tekin: O bankaya suç duyurusunda bulunacağız

Gürsel Tekin, katıldığı yayında kayyum ataması sonrası yaşananlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "CHP Genel Merkezi uzlaşma yolu aramadı" ifadelerini kullanan Terkin, bankadan hesapları ile ilgili bilgi istediğini dile getirerek "Bir banka ısrarla bilgi vermedi. Ayrıca dilekçemizi basına sızdırdı. O bankaya suç duyurusunda bulunacağız." dedi. Tekin 'işten çıkarma' iddialarına da son noktayı koydu.

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan kayyum ataması krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP Genel Merkezi'nin uzlaşma arayışında olmadığını dile getirerek mevcut hukuki süreçle ilgili değerlendirmeler yaptı.

"CHP GENEL MERKEZİ UZLAŞMA YOLU ARAMADI"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bu kararların çok takipçisi değiliz. Oluşan sorunun ortadan kalkması için çaba sarf ettik. CHP Genel Merkezi uzlaşma yolu aramadı" dedi.

Tekin, “2 Eylül'den itibaren resmi olarak görev bizde. Geldiğimiz günden itibaren ortada bir mahkeme davası var. Biz bir misyonla sorunu çözmek için geldik dedik." ifadelerini kullandı.

“DİLEKÇEMİZİ BASINA SIZDIRDI”

Tekin, “2 gün önce bankalardan hesaplarımızla ilgili bilgi istedik. Bir banka ısrarla bilgi vermedi. Ayrıca dilekçemizi basına sızdırdı. O bankaya suç duyurusunda bulunacağız. Kirli bir medyada, 41 kişinin işine son verdiğimiz yazıyordu. Geldiğimiz günden itibaren bizimle çalışan 10 arkadaşımız var ve diğerleri kendileri gelmiyorlar. Buna rağmen biz onlar gelmiyor diye işlem bile başlatmadık. Bu 41 kişinin kim olduğunu ben bilmiyorum. O gazete biliyorsa bildiğini de bize bildirsin" diye konuştu.