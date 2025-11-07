Oval Ofis'te bayıylan kişiye ilk müdahale Dr. Mehmet Öz'den geldi

ABD Başkanı Trump, ABD'deki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu. Öte yandan basın toplantısında şirket yöneticisi Gordon Findlay fenalaştı. Bilincini kaybeden Findlay’i Doktor Mehmet Öz yakalayıp ilk müdahaleyi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla, ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Oval Ofis'te bayılan kişiye ilk müdahale Dr. Öz'den

Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan konuklardan birinin aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Bilincini kaybeden kişi yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Daha sonra olayla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, fenalaşan konuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Novo Nordisk, bayılan kişinin yöneticileri olmadığını duyurdu

Öte yandan, ABD medyasında, bayılan kişinin Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay olduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine şirketten yapılan yazılı açıklamada, bayılan kişinin kendi yöneticileri olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "CEO Mike Doustdar ve ABD Operasyonları Başkan Yardımcısı Dave Moore, Oval Ofis'te bulunan tek Novo Nordisk temsilcileriydi. Bugün sağlık sorunu yaşayan beyefendinin durumunun iyi olmasını umuyoruz." denildi.

Beyaz Saray muhabirleri, söz konusu kişinin Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğunu açıkladı, ancak kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.