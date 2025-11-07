BIST 11.073
DOLAR 42,20
EURO 48,74
ALTIN 5.424,56
HABER /  GÜNCEL

Oval Ofis'te bayıylan kişiye ilk müdahale Dr. Mehmet Öz'den geldi

Oval Ofis'te bayıylan kişiye ilk müdahale Dr. Mehmet Öz'den geldi

ABD Başkanı Trump, ABD'deki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu. Öte yandan basın toplantısında şirket yöneticisi Gordon Findlay fenalaştı. Bilincini kaybeden Findlay’i Doktor Mehmet Öz yakalayıp ilk müdahaleyi yaptı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla, ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Oval Ofis'te bayılan kişiye ilk müdahale Dr. Öz'den

Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan konuklardan birinin aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Bilincini kaybeden kişi yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Daha sonra olayla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, fenalaşan konuğun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Novo Nordisk, bayılan kişinin yöneticileri olmadığını duyurdu

Öte yandan, ABD medyasında, bayılan kişinin Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay olduğu yönünde haberlerin yer alması üzerine şirketten yapılan yazılı açıklamada, bayılan kişinin kendi yöneticileri olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "CEO Mike Doustdar ve ABD Operasyonları Başkan Yardımcısı Dave Moore, Oval Ofis'te bulunan tek Novo Nordisk temsilcileriydi. Bugün sağlık sorunu yaşayan beyefendinin durumunun iyi olmasını umuyoruz." denildi.

Beyaz Saray muhabirleri, söz konusu kişinin Eli Lilly şirketinin bir misafiri olduğunu açıkladı, ancak kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar Fayı’nda risk yok, asıl risk...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar Fayı’nda risk yok, asıl risk...
Fenerbahçe'de Ederson maç sonunda isyan etti
Fenerbahçe'de Ederson maç sonunda isyan etti
Tedesco Plzen maçında Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadığını açıkladı
Tedesco Plzen maçında Kerem Aktürkoğlu'nu neden oynatmadığını açıkladı
Erdoğan, dile getirmişti, belediyeler için yeni düzenleme! Yeni cezalar gelecek
Erdoğan, dile getirmişti, belediyeler için yeni düzenleme! Yeni cezalar gelecek
45 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten hasta olduğu iddialarına yanıt!
Bakan Mehmet Şimşek'ten hasta olduğu iddialarına yanıt!
Futbolda bahis operasyonu 21 gözaltı kararı aralarında bir süper lig takımı başkanı da var
Futbolda bahis operasyonu 21 gözaltı kararı aralarında bir süper lig takımı başkanı da var
Fenerbahçe Hollandalı hakemin kurbanı oldu Duran yaka paça indirildi penaltıyı vermedi
Fenerbahçe Hollandalı hakemin kurbanı oldu Duran yaka paça indirildi penaltıyı vermedi
Roche İlaç Türkiye CFO'su Çiğdem Erek oldu
Roche İlaç Türkiye CFO'su Çiğdem Erek oldu
UEFA Avrupa ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa ligi'nde toplu sonuçlar
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı
Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı