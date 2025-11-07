Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar Fayı’nda risk yok, asıl risk...

Özellikle Balıkesir Sındırgı'da devam eden artçı sarsıntılar panik yaratmaya devam ederken gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Adalar Fayı’na dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “İstanbul’u bekleyen risk Adalar’da değil, asıl risk Marmara'nın güneyinde" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ekol TV muhabiri Şeyma Kan'a yaptığı değerlendirmede Marmara’daki güncel fay hareketlerine dikkat çekti. Üşümezsoy, “Adalar Fayı kırılacak” iddialarına yanıt vererek, bölgedeki sismik riskin sanıldığı gibi kuzeyde değil, Güney Marmara hattında yoğunlaştığını söyledi.

23 NİSAN DEPREMİ DETAYI

Üşümezsoy şunları söyledi: “Adalar Fayı, Yalova’dan Yeşilköy’e kadar 65 kilometrelik bir hat. Ancak 23 Nisan depremiyle birlikte, Adalar Fayı’nda bir risk olmadığını olgusal olarak gördük. Risk taşıyan tek fay hattı, Silivri ile Kumburgaz arasındaki 35 kilometrelik Kumburgaz Çukuru Fayı’ydı ve o da kırıldı.”

Üşümezsoy, tarihsel verilerin de bu görüşü desteklediğini vurguladı: “1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerinin tamamı aynı fay zonu üzerinde gerçekleşti. Bu hat, Anadolu ve Karadeniz plakaları arasındaki sınır. Plakalar birbirine zıt yönde hareket ettiği için stres birikiyor. Ancak güçlü segmentler 300 yılda bir kırılarak bu stresi boşaltıyor.”

“STRES ADALAR’DA DEĞİL, YALOVA–BOZBURUN HATTINDA”

Üşümezsoy, 1999 ve öncesindeki depremlerin ardından Adalar çevresinde enerji birikimi kalmadığını, esas stresin Yalova–Çınarcık–Bozburun hattında yoğunlaştığını belirtti: “Düzce depremi doğudaki stresi boşalttı. Güney Marmara’da da 1894, 1999 ve 1967’de yaşanan depremler, o bölgenin stresini büyük ölçüde rahatlattı. Marmara’nın kuzeyinde, yani Adalar çevresinde şu anda belirgin bir stres kalmadı.”

Üşümezsoy, olası büyük İstanbul depremi senaryolarında “Adalar Fayı kırılacak” şeklindeki söylemlerin bilimsel temeli olmadığını da savundu.