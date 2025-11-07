BIST 11.073
Roche İlaç Türkiye CFO'su Çiğdem Erek oldu

Roche İlaç Türkiye, büyüme odaklı stratejileri kapsamında ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

 25 yılı aşkın sektör deneyimiyle tanınan finans lideri Çiğdem Erek, 6 Ekim itibarıyla Roche İlaç Türkiye Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Liderliği görevine atandı. Yeni görevinde Erek, Roche İlaç Türkiye Liderlik Ekibi Üyesi olarak çalışmalarını yürütecek.

Çiğdem Erek Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans derecesine sahip olan Çiğdem Erek, INSEAD LEAD programını tamamladı. Kariyerine Roche Türkiye'de başlayan Erek, muhasebe, vergi, fiyatlandırma ve finansal kontrol gibi çeşitli finans rollerinde görev aldı. 2010 yılında İsviçre'ye taşınarak CEMAI Bölgesi'nde Bölgesel Kontrolör olarak çalıştı; ardından İrlanda'da İş Hizmetleri Direktörü, Slovenya ve Romanya'da ise Finans Direktörü olarak farklı liderlik rolleri üstlendi. Sonrasında Sanofi'de sekiz yıl boyunca Türkiye, Avrasya, Levant ve APAC bölgelerinde üst düzey liderlik görevlerinde bulunan Erek, ayrıca Aşı Üretim ve Tedarik Zinciri Global Finans Lideri olarak görev yaptı. Bu süreçte, global organizasyonun ve değer zincirinin farklı bölümlerinde performans ve dönüşümü yönlendirdi. Erek, son olarak STADA Grubu'nda Batı Avrupa Finans Direktörü olarak Uzmanlık İlaçları, Jenerik İlaçlar ve Tüketici Sağlığı alanlarına liderlik etti. Çiğdem Erek, 6 Ekim itibarıyla Roche İlaç Türkiye Finans ve Bilgi İşlem Bölüm Lideri olarak görevine başladı.

