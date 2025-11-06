Koç Holding'in 3. çeyrek net kârı 7,6 milyar TL

Koç Holding, 2025 yılı 3. çeyreğinde 7,6 milyar TL net kâr elde etti. Piyasa beklentisi 8,7 milyar TL seviyesindeydi. Böylece holdingin kârı beklentinin altında kalırken, çeyreklik bazda yüzde 1 düşüş kaydetti.

Şirket, 2024'ün aynı döneminde 4,4 milyar TL zarar açıkladı...

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2025 yılının 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

2025 yılı 3. çeyreğinin sonunda gelen rakamlar beklentilerin altında kalsa da net 7,6 milyar TL'lik net kâr olarak kaydedildi.

Finansman giderlerindeki düşüş ve 608 milyon TL’lik net parasal pozisyon kazancı, kârlılığı destekleyen unsurlar oldu. Holding, bir önceki çeyrekte 3,2 milyar TL parasal pozisyon kaybı yaşadı.

SATIŞ GELİRLERİ 689 MİLYAR TL

Koç Holding’in 3. çeyrekte konsolide satış gelirleri yıllık bazda yüzde 7,83 azalarak 689 milyar TL oldu.

Brüt kâr 113,6 milyar TL’ye yükselirken, brüt kâr marjı yüzde 16,49 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yıllık bazda yüzde 56,19 artışla 58,9 milyar TL’ye çıktı. FAVÖK marjı ise yüzde 8,55 oldu.

9 AYLIK NET KÂR 14,4 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

2025’in ilk 9 ayında holdingin konsolide satış gelirleri yıllık bazda yüzde 11,69 azalarak 1,95 trilyon TL’ye geriledi. Buna karşın net dönem kârı yüzde 54,32 artışla 14,4 milyar TL’ye ulaştı.

Kâr dağılımına bakıldığında, enerji segmenti (Tüpraş) 9,7 milyar TL ile toplam kârın yüzde 67’sini oluşturdu. Otomotiv segmenti (Ford Otosan ve Tofaş) 11 milyar TL kâr açıklarken, dayanıklı tüketim (Arçelik) 3,3 milyar TL zarar, finans segmenti (Yapı Kredi) ise 711 milyon TL zarar yazdı.

NET BORÇ 765 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Şirketin net borç pozisyonu yıllık bazda yüzde 79,2 artışla 765 milyar TL’ye ulaştı. Net borç/FAVÖK oranı 4,96 olarak açıklandı. Koç Holding’in nakit varlıkları 375 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Holding, 2025’in ilk dokuz ayında iştiraklerinden 21,3 milyar TL temettü geliri elde ederken, 17,5 milyar TL temettü ödemesi yaptı.

Koç Holding, yatırımcı sunumunda Net Aktif Değerini (NAD) 15,3 milyar TL olarak hesaplarken, borsa fiyatlamasına göre yüzde 31 NAD iskontosu bulunduğunu bildirdi.

Şirketin tarihsel NAD iskontosu ise yüzde 14 seviyesinde.