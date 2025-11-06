BIST 11.073
Samsunspor taraftarından Filistin koreografisi

Samsunsporlu taraftarlar, Hamrun Spartans maçı öncesinde Filistin bayrağı şeklinde kareografi oluşturdu.

UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı konuk etti.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kazak hakem Bulat Sariyev yönetti.

Maç önünde Samsunspor taraftarları, Filistin bayrağı ile koreografi yaptı.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"

Kırmızı-beyazlı futbolseverler, "From the river to the sea, palestine will be free" (Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak) yazılı pankart açtı.

Ortaya çıkan bu görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

