Süresiz nafaka devri bitiyor! Gözler yeni yargı paketinde

Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketiyle, 1988'den beri süresiz olarak uygulanan nafaka sisteminin evlilik süresi ve gelire göre belirlenmesine dayalı yeni sistem kuracağı belirtiliyor.

Türkiye’de aile yılı kapsamında atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Aile kurumunu zayıflatan kanun ve uygulamalar arasında gösterilen süresiz nafakaya kalıcı çözüm geliyor.

Yürürlüğe girdiği 1988 yılından bu yana boşanan çiftlerin yeni hayat kurmasını zorlaştırdığı, yeni evliliklerin önünü tıkadığı, erkek tarafını ömür boyu süren borca soktuğu ve birçok suistimal vakalarına yol açtığı yönünde eleştirilen süresiz nafaka uygulamasının kaldırılacağı belirtildi.

“Bitmeyen borç” ve “müebbet nafaka” olarak da anılan uygulamayla ilgili yeni yargı paketinde kapsamlı bir düzenlemenin yer alacağı iddia edildi.

ÖLENE KADAR NAFAKA PRANGASI OLMAYACAK

Bundan böyle, ayrılan çiftlerin talep ettiği nafakanın süresiz olarak uygulanmayacağı, kademeli veya süreli nafaka sisteminin getirileceği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslakla birlikte; evlilik süresi ilk ölçü olarak kabul edilecek.

Mahkemeler nafaka davalarında tarafların gelir durumunu da göz önüne alacak. Maddi açıdan darda olan taraf nafaka yükümlülüğüne sokulmayacak. Veya daha kısa süreli nafaka ödemesi yapılarak dosya kapanabilecek.

'BİR AY EVLİ KAL ÖLENE KADAR NAFAKA AL' DEVRİ KAPANACAK

Kadını mağdur etmeyecek şekilde süreli nafaka sistemine geçilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Yeni modelde mahkemeler, her iki tarafın sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak nafakanın süresini ve miktarını belirleyecek.

Kadınları mağdur etmeksizin hakkaniyetli bir nafaka sistemi kurulması hedefleniyor.

NAFAKA ÖDEYEMEYENLER AYLARCA CEZAEVLERİNE ATILMAYACAK

Bakanlığın hazırladığı taslakta, ödenemeyen nafakaların icra yoluyla tahsili konusundaki hükümler de değiştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, nafaka borcunu ödemeyen kişilere uygulanan tazyik hapsine (zorlayıcı hapis) üst sınır getirilecek.

Bu sayede nafaka borçlularının aylarca hapis yatmasının önüne geçilecek.

Mevcut sistemde, nafakasını ödemeyen kişilere üç aya kadar tazyik hapsi uygulanıyor ve her yeni ödeme dönemi için bu ceza tekrarlanabiliyor.

CEZA SÜRESİ TOPLAMDA BİR YILI GEÇEMEYECEK

Bakanlığın hazırlayacağı yeni taslakta bu uygulamaya üst sınır getirilecek. Buna göre, aynı nafaka kararına ilişkin toplam tazyik hapsi süresi bir yılı aşamayacak.

Ayrıca, kişi hapis cezasını çekerken yeni bir nafaka borcu doğarsa, aynı anda ikinci tazyik hapsi kararı verilemeyecek. Bu düzenlemeyle hem nafaka alacaklısının korunması hem de borçlunun süresiz hapis tehdidi altında kalmaması gaye ediniyor.