Çankırı'da kayıp kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki sara hastası, ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yukarıöz köyünün Şeyh İsmail Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden ayrılan sara hastası Osman Soydaş'ın akşam eve dönmemesi ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

AFAD, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışma sonucunda Soydaş'ın cansız bedeni, köy merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu.

İlk belirlemelere göre tüfekle göğüs bölgesinden vurularak öldüğü tespit edilen Soydaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, Soydaş'ın cinayete kurban gitmesi ya da intihar etmesi ihtimallerine yönelik araştırma başlattı.