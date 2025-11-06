Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz

Hizbullah, Lübnan yönetimi ve halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, direnişin silahını pazarlık ya da müzakere konusu yapmayacaklarını vurguladı. Hükûmetin “silahların tek elde toplanması” kararını aceleci ve ulusal bir hata olarak niteleyen Hizbullah, bu tutumun İsrail’in direnişi silahsızlandırma çabalarına hizmet ettiğini belirtti. Örgüt, “Lübnan’ı koruyan silah ne pazarlık ne de müzakere konusudur” ifadelerini kullandı.

Lübnan merkezli Hizbullah, resmi sitesinden yayımladığı açık mektupta ülke yönetimi ve halkına seslenerek, İsrail’in son saldırılarının ardından gündeme gelen yeni müzakere girişimlerine karşı çıktı. Örgüt, “Siyonist düşmanın çıkarlarına hizmet edecek hiçbir görüşme ya da pazarlığı kabul etmeyeceğiz” ifadesini kullanarak silah bırakmanın pazarlık konusu olmayacağını söyledi.

'İSRAİL, LÜBNAN EGEMENLİĞİNİ ÇİĞNİYOR'

Hizbullah açıklamasında, 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkesin Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararı kapsamında İsrail’i Mavi Hat’ın ötesine çekilmeye zorladığını hatırlattı. Ancak “İsrail’in karadan, denizden ve havadan süren ihlallerinin egemenliği açıkça çiğnediği” vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin “silahın tek elde toplanması” yönündeki kararının aceleci olduğu belirtilerek, bu tutumun İsrail’e direnişin silahsızlandırılması konusunu yeniden gündeme getirme fırsatı verdiği ifade edildi. Hizbullah, bu kararı “ulusal bir hata” olarak niteleyerek, “Lübnan’ı koruyan silah ne pazarlık ne de müzakere konusudur” dedi. Silah konusunun ancak “ulusal bir savunma stratejisi” çerçevesinde tartışılabileceği belirtildi.

'ÖNCELİK İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİNE SON VERMESİDİR'

Hareket, İsrail’in hedefinin yalnızca direniş olmadığını, “Lübnan’ın bütün bileşenlerini zayıflatmak ve ülkeyi teslim almak” olduğunu belirterek, “Amerikan desteğiyle hareket eden bir düşmanla yapılacak her müzakere daha fazla taviz anlamına gelir” ifadesine yer verdi.

Hizbullah, mevcut koşullarda asıl önceliğin “ateşkesin tam olarak uygulanması” ve “İsrail’in ihlallerine son vermesinin sağlanması” olduğunu vurguladı. Yeni müzakere çağrılarının ise “ülkenin direniş hakkını zayıflatacağı ve normalleşmeye zemin hazırlayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

MEKTUBUN TAMAMI İSE ŞÖYLE:

Bismillahirrahmanirrahim

Hizbullah’tan Açık Mektup:

Lübnan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı General Cemil Avn’a,

Lübnan Parlamentosu Başkanı Sayın Nebih Berri’ye,

Lübnan Başbakanı Sayın Nevaf Selam’a,

Ve aziz halkımıza,

Selam ve saygılarımızla,

Hizbullah olarak, ulusal uzlaşmayı koruma, egemenliği savunma, Lübnan’da güvenlik ve istikrarı muhafaza etme hassasiyetiyle; ve ayrıca siyonist düşmanın saldırılarına, ihlallerine ve ABD’li arabulucu Hochstein’ın yürüttüğü dolaylı müzakereler sonucunda varılan ateşkes anlaşmasını sürekli olarak ihlal etmesine karşı birleşik ve güçlü bir ulusal duruşu desteklemek amacıyla, bu mektubu sizlere ve aziz halkımıza hitaben sunuyoruz. Aynı zamanda, Lübnan devletini yeni müzakere turlarına çekme girişimlerini, yalnızca siyonist düşmanın ve baskıcı güçlerin çıkarlarına hizmet eden girişimler olarak gördüğümüz için bu tür çabalara karşı uyarıda bulunuyoruz. Bu mektupta, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını korumak için gerekli gördüğümüz ulusal tutum ve vizyonumuzu sizlerle paylaşıyoruz.



27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmak için yapılmış olup, 2006 yılında BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 1701 sayılı kararın uygulanmasına yönelik bir mekanizma olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu karara göre, operasyon alanı yalnızca Litani Nehri’nin güneyindeki bölgeyle sınırlı olup, bu bölgenin silahtan ve silahlı unsurlardan arındırılması, ayrıca İsrail’in bilinen Mavi Hat’ın ötesine çekilmesi öngörülmüştür.

Ateşkes bildirisinin girişinde, bu maddelerin 1701 sayılı kararın uygulanmasına yönelik adımlar olduğu belirtilmiş ve birinci maddede şu ifadeler yer almıştır:

“İsrail ve Lübnan, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 04.00 itibarıyla, aşağıda belirtilen taahhütler çerçevesinde düşmanlıkları sona erdirecektir.”

İkinci madde ise şu şekildedir:

“27 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 04.00’ten itibaren, Lübnan Hükûmeti Hizbullah’ı ve Lübnan topraklarındaki diğer silahlı grupları İsrail’e karşı herhangi bir operasyon düzenlemekten men edecektir. İsrail ise, kara, hava veya deniz yoluyla, sivil, askerî ya da devlete ait herhangi bir hedefe karşı saldırı gerçekleştirmeyecektir.”