Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yönetim hemen harekete geçti

Al Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, Benfica’dan tanıdığı yıldız futbolcuyu listesine ekledi. Yönetim; takımın en önemli silahını bırakmamak için acil önlem alacak.

Beşiktaş'ın efsanesi Rafa Silva... Büyük hayal kırıklığı yaşanan sezonda Beşiktaş’ın belki de elle tutulur tek hücum silahı haline geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar “İstediğimiz seviyede değil” dese de Portekizli yıldız 16 maçta 5 gol ve 3 asistle skora 8 kez direkt etki etti. Taraftarların en sevdiği isim olan 31 yaşındaki futbolcu için Kartal’ın tadını kaçıracak haber Arabistan’dan geldi.

KESİNLİKLE İZİN YOK

Al Ahli’nin Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, eski Benfica günlerinden tanıdığı Rafa Silva’ya kanca attı. Braz; 4 sezon çalıştığı Portekizli yıldızı Suudi ekibine transfer etmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ise onu bırakma maya kararlı. Rafa kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen siyah-beyazlılar resmi teklif öncesi şimdiden önlem hazırlığında.