Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yönetim hemen harekete geçti

Al Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, Benfica’dan tanıdığı yıldız futbolcuyu listesine ekledi. Yönetim; takımın en önemli silahını bırakmamak için acil önlem alacak.

Beşiktaş'ın efsanesi Rafa Silva... Büyük hayal kırıklığı yaşanan sezonda Beşiktaş’ın belki de elle tutulur tek hücum silahı haline geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar “İstediğimiz seviyede değil” dese de Portekizli yıldız 16 maçta 5 gol ve 3 asistle skora 8 kez direkt etki etti. Taraftarların en sevdiği isim olan 31 yaşındaki futbolcu için Kartal’ın tadını kaçıracak haber Arabistan’dan geldi.

KESİNLİKLE İZİN YOK

Al Ahli’nin Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, eski Benfica günlerinden tanıdığı Rafa Silva’ya kanca attı. Braz; 4 sezon çalıştığı Portekizli yıldızı Suudi ekibine transfer etmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ise onu bırakma maya kararlı. Rafa kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen siyah-beyazlılar resmi teklif öncesi şimdiden önlem hazırlığında.

Kandilli sistemi 37 saniye önce İstanbul'u uyardı! 6.1'lik deprem bildirimi
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk
