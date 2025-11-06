BIST 11.040
DOLAR 42,12
EURO 48,61
ALTIN 5.429,58
HABER /  SAĞLIK

Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti

Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti

Amasya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından operasyonla 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Abone ol

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 38 yaşındaki Şule Akgül'e yapılan tetkiklerde, karnında kitle olduğu belirlendi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından yapılan operasyonla, kadının karnından 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Hastanede bir süre kontrol altında tutulacak Akgül, kontroller sonrası taburcu edilecek.

Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti - Resim: 0

Prof. Dr. Kara, gazetecilere, hasta kendilerine yönlendirildiğinde karnının 9 aylık hamile büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Hatta 'Hamile misin?' diye soranlar olmuştu. Bu, ufak bir kistken giderek büyümüş. Bazı yumurtalık kistleri ve tümörler çok kısa sürede büyüyebilir. Daha önce de başka hastalardan 10-11 kilogramlık kitleler çıkarmıştık. Cerrahi yöntemle bu tip vakaları çok rahat ameliyat edip sağlıklarına kavuşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk
CHP lideri Özgür Özel: 'Kaldıracağız' demiyoruz, YÖK'ü yok etmeye geliyoruz
CHP lideri Özgür Özel: 'Kaldıracağız' demiyoruz, YÖK'ü yok etmeye geliyoruz
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
Kassam Tugayları'nın son teslim ettiği cenazenin Tanzanyalı esire ait olduğu tespit edildi
Kassam Tugayları'nın son teslim ettiği cenazenin Tanzanyalı esire ait olduğu tespit edildi
Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne desteğini sürdürecek
Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne desteğini sürdürecek
İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığındaki zanlı yakalandı! Meğer otelde kalan...
İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığındaki zanlı yakalandı! Meğer otelde kalan...
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Mehmet Şimşek'in yeniden değerleme oranı açıklaması vergide indirim sinyali
Mehmet Şimşek'in yeniden değerleme oranı açıklaması vergide indirim sinyali