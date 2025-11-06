BIST 11.095
DOLAR 42,12
EURO 48,68
ALTIN 5.426,65
HABER /  GÜNCEL

Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

Gezi Parkı davası dosyasından tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Abone ol

Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Gezi Parkı davası dosyasından tutuklu Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

 Anayasa Mahkemesi, Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermişti ve adil yargılamanın ihlal edildiğine işaret edip yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.

 3 YILI AŞKIN SÜREDİR TUTUKLI

 "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla" 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tepki: "Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hizbullah, silah bırakmayacağını açıkladı: Pazarlık konusu olamaz
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Hamile sanıldı! 38 yaşındaki kadın şok gerçekle hastanede yüzleşti
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
Yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
İBB soruşturmasında son dakika! Bazıları serbest bırakıldı bazıları savcılıkta
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta valizinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk
İnternet alışverişinde kurallar değişti! Gümrükte yeni zorunluluk
CHP lideri Özgür Özel: 'Kaldıracağız' demiyoruz, YÖK'ü yok etmeye geliyoruz
CHP lideri Özgür Özel: 'Kaldıracağız' demiyoruz, YÖK'ü yok etmeye geliyoruz
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
Kassam Tugayları'nın son teslim ettiği cenazenin Tanzanyalı esire ait olduğu tespit edildi
Kassam Tugayları'nın son teslim ettiği cenazenin Tanzanyalı esire ait olduğu tespit edildi