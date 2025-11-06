Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

Gezi Parkı davası dosyasından tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.Abone ol
Gezi Parkı davasında tutuklanan Tayfun Kahraman hakkında yeni bir karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Gezi Parkı davası dosyasından tutuklu Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermişti ve adil yargılamanın ihlal edildiğine işaret edip yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.
3 YILI AŞKIN SÜREDİR TUTUKLI
"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla" 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.