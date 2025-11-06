Kassam Tugayları'nın son teslim ettiği cenazenin Tanzanyalı esire ait olduğu tespit edildi

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim ettiği cenazenin Tanzanyalı Joshua Loitu Mollel'e ait olduğu belirlendi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kassam Tugayları'nın teslim ettiği cenazenin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu cenazenin İsrail'e tarım konusunda staj için gelen ve 7 Ekim 2023'te Gazze sınırı yakınındaki Nahal Oz yerleşim bölgesindeki çatışmalarda ölen Tanzanyalı Mollel'e ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Kassam Tugayları, 10 Ekim'de varılan ateşkes kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmıştı ayrıca şimdiye kadar Gazze'deki 28 esir cenazesinden 22'sini teslim etmiş oldu.

Gazze'de 5 İsrailli biri de Taylandlı olmak üzere 6 esirin cenazesi kaldı. Bu cenazelerin bulunarak teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.