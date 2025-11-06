BIST 10.971
HABER /  MEDYA

İBB soruşturmasında son dakika! Soner Yalçın dahil 6 bomba isim var

İBB soruşturmasında son dakika! Soner Yalçın dahil 6 bomba isim var

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı. Gazeteci Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç ile birlikte gazeteci Soner Yalçın ve Batuhan Çolak’ın da evlerine sabah saatleri itibariyle polis ekipleri gitti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi. Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Gazetecilerin cep telefonlarına da el konulduğu öğrenilirken, işlemin gözaltı değil; mevcutlu olarak emniyete götürme olduğu belirtildi. 

İBB soruşturmasında son dakika! Soner Yalçın dahil 6 bomba isim var - Resim: 0
İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da bulunuyor. Oda TV haberi 'gözaltı' olarak duyururken, sabah saat 06.30'da polislerin Soner Yalçın'ın kapasına dayandığını yazdı. 


YAVUZ OĞHAN'IN AVUKATINDAN TEPKİ
Gazeteci Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oğhan'ın sabah saat 06.45'te polis tarafından evinden alındığını duyurdu. Ersöz, bu uygulamayı "adı gözaltı olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız 'fiili gözaltı'" olarak nitelendirerek bu duruma tepki gösterdi.

RUŞEN ÇAKIR GÖZALTINDA DEĞİL Mİ?
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada ifadeye çağrılan isimler arasında Ruşen Çakır da bulunuyordu. Ruşen Çakır ise haberi duyuran Gürkan Hacır'a tepki göstererek gözaltında olmadığını evinde bulaşık yıkadığını belirtti.

