Sivas Kangal'da büyük keşif! 71.5 milyar lira değerinde altın rezervi bulundu

Ruhsat sahası büyüklüğü 5.804,08 hektar olup, şu ana kadar 45 hektarlık alanda çalışma yapılmıştır. Toplam 360 adet karotlu sondaj gerçekleştirilmiş, sondajların toplam uzunluğu 56.649 metreye ulaşmıştır. Bu sondajlardan 96.533 adet analiz sonucu elde edilmiştir. Hesaplamalar, 0,5 g/t altın eşik tenör üzerinden yapılmış olup, 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edilmiştir. Ortalama yoğunluk değeri 2,53 g/cm³ olarak alınmış, kalite güvence ve kontrol (QA/QC) süreçleri uluslararası standartlara göre yürütülmüştür. Tüm analizler, Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir.