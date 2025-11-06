Sivas Kangal'da büyük keşif! 71.5 milyar lira değerinde altın rezervi bulundu
SİVAS'ın taşı toprağı meğer gerçekten altınmış. Milyarlık altın rezervi Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetlerinde keşfedildi. Altın rezervinin piyasa değeri 1,7 milyar doları (yaklaşık 71,5 milyar TL) buluyor.
SİVAS'ı ihya edecek bir altın rezervi keşfedildi. Yüzde 46,49'u halka açık olan ve çoğunluk hisselerini Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) elinde bulundurduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Sivas'ın Kangal İlçesin'de yapılan çalışmalarda 1,7 milyar (71.5 milyarlık) dolarlık piyasa değerini aşan altın rezervi keşfedildiğini açıkladı.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz tarafından 19.07.2024 ve 11.06.2025 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında, rezerv tespit çalışmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Bu doğrultuda, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından, Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) ve JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde bir altın mineralizasyonu tespit edilmiştir.
Ruhsat sahası büyüklüğü 5.804,08 hektar olup, şu ana kadar 45 hektarlık alanda çalışma yapılmıştır. Toplam 360 adet karotlu sondaj gerçekleştirilmiş, sondajların toplam uzunluğu 56.649 metreye ulaşmıştır. Bu sondajlardan 96.533 adet analiz sonucu elde edilmiştir. Hesaplamalar, 0,5 g/t altın eşik tenör üzerinden yapılmış olup, 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edilmiştir. Ortalama yoğunluk değeri 2,53 g/cm³ olarak alınmış, kalite güvence ve kontrol (QA/QC) süreçleri uluslararası standartlara göre yürütülmüştür. Tüm analizler, Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir.