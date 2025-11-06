Mehmet Şimşek'in yeniden değerleme oranı açıklaması vergide indirim sinyali

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı sunumda vergi ve harçlardaki güncellemede yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerinin dikkate alınacağını açıkladı. Bu açıklama MTV dahil bir çok vergi ve harçlarda indirim sinyali olarak yorumlandı. Her yıl yeniden değerleme oranı enflasyon beklentisi yerine, biten yılın enflasyon oranı üzerinden yapılıyordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Mehmet Şimşek vergi ve harçlarla ilgili yeniden değerleme oranıyla ilgili şunları söyledi:

-Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde

Geçen yıl yeniden değerleme oranı biten yılın enflasyonu üzerinden yapıldığı için kallavi bir artış olmuştu. Ekonomistler yeniden değerleme oranının, biten yılın enflasyonu değil yeni yılın enflasyon beklentisi üzerinden yapılması gerektiğini savunuyordu. Geçen yıl bu yapılmamıştı, Şimşek'in açıklaması ile 2026 yılı için bu ihtimal ortaya çıktı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ ÇIKTI? Ekim ayı enflasyonu ile 2026 Ocak ayında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Bu Ocak ayı itibariyle MTV'den pasaport ve ehliyet harçlarına kadar bir çok kaleme gelecek zam oranını gösteriyordu.



2026 VERGİ ZAMMI NE KADAR İNER?

*Mehmet Şimşek'in 2026 yılı için hedefi enflasyonu yüzde 16'ya indirmek... Yeniden Değerleme Oranı aynen uygulanırsa 2026 ocak ayında vergi ve harçlara yüzde 25.49 zam gelecek. Şimşek dediğini yapar, 2026 enflasyon hedefi doğrultusunda düzenleme yaparsa yeniden değerleme zammı yüzde 16'ya kadar inebilir.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“KUR KORUMALI MEVDUAT’TAN ÇIKIŞ BAŞARIYLA YÖNETİLİYOR”

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz.

RİSK PRİMİ 250 BAZ PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi.

2026’DA BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ YÜZDE 3,5

2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz. Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık.

DOLAYLI VERGİLER DÜŞECEK

Şimşek, vergi istisna ve muafiyetlerin azaltılması amacıyla yaptıkları düzenlemeler çerçevesinde 2025 için yüzde 5,1 olarak hesapladıkları vergi harcamalarının milli gelire oranını 2026'da yüzde 4,7'ye, OVP dönemi sonunda ise yüzde 4,1'e indirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şimşek, şöyle devam etti:

-"Vergiye uyumu güçlendirmek için dijital uygulamalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Program döneminde, vergide adaleti güçlendirmek için yaptığımız düzenlemeler ve kayıt dışılığa yönelik aldığımız tedbirlerle 2023'te yüzde 34,5 olan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026'da yüzde 38,3'e çıkarmayı hedefliyoruz.

- Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61,7'ye gerileyecektir.

-2023'ten itibaren dolaysız vergilerde sağlanacak 3,8 puanlık iyileşme 520 milyar liraya tekabül edecek. Yaygın kanaatin aksine vergi yükümüz uluslararası kıyaslamalara göre yüksek değildir. Ülkemiz ile OECD ve AB ülkeleri vergi yüklerinin aynı tanımda kıyaslanabilmesi için sosyal güvenlik primlerinin ve mahalli idare vergi gelirlerinin de hesaplamalara dahil edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplamalara göre ülkemizde genel vergi yükü yüzde 23,5'tir."