Taraftarlar ayakta! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın ardından Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maç sonrası puan durumu ve olasılık tabloları değişti. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını artırdı. Galatasaray, 9 puanla Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlanırken, Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etmesi hem puan durumunu hem de olasılık tablolarını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını ciddi oranda artırdı.

GALATASARAY'IN PUANI VE SIRALAMASI

Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray, 9 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Football Meets Data'nın güncel simülasyonuna göre, Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.

İLK 8 YARIŞINDA SON DURUM

Verilere göre, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 mücadelesi kıyasıya sürüyor. Avrupa devleri listenin üst sıralarını domine ederken, Galatasaray yükselişini sürdürdü.

İlk 8'de yer alma olasılıkları şöyle;
Arsenal – %99
Bayern Münih – %96
Manchester City – %85
Liverpool – %79
Inter – %76
PSG – %74
Real Madrid – %68
Barcelona – %47
Newcastle United – %36
Chelsea – %32
Galatasaray – %15

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8

Okan Buruk'un öğrencileri, kalan iki maçta alacağı puanlarla ilk 8'e girerek son 16 turuna doğrudan katılmayı hedefliyor.

