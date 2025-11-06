BIST 11.016
Ceyda Ateş büyük şok yaşadı! Yaşadığı sitede timsah görüldü

Oyuncu Ceyda Ateş, Miami’de yaşadığı sitede karşılaşılan dev bir timsah nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. ABD’deki hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ateş’in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenerek Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Ateş, bir süredir Miami’de yaşıyor. Oyunculuk kariyerine ara veren ünlü isim, Amerika’daki yaşamına dair paylaşımlarıyla Türkiye’deki hayranlarıyla bağını sürdürüyor.

Ateş, yaşadığı sitenin çevresinde bir timsahın dolaştığını ve yetkililer tarafından yakalandığını belirtti. Olayı sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, timsahın büyüklüğü karşısında duyduğu şaşkınlığı “Baya büyük bir timsahtı” sözleriyle dile getirdi.

Ceyda Ateş büyük şok yaşadı! Yaşadığı sitede timsah görüldü - Resim: 0

Site sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden olan olay, timsahın güvenli bir şekilde yakalanması ve doğal yaşam alanına geri bırakılacağının duyurulmasıyla sona erdi.

Ceyda Ateş’in paylaştığı videoda, “Bizim sitede gezerken yakalamışlar. Şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak” ifadeleri yer aldı.

Ceyda Ateş büyük şok yaşadı! Yaşadığı sitede timsah görüldü - Resim: 1

Ateş’in timsahın fotoğrafını da eklediği paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri, yaşadığı şaşkınlığı paylaşırken bazıları da Florida gibi bölgelerde timsahlarla karşılaşmanın ne kadar olağan olduğunu hatırlattı.

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Ceyda Ateş, oyunculuk kariyerine ara vermiş olsa da sosyal medyada aktif varlığıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Miami’deki bu beklenmedik olay da, onun Amerika’daki yaşamına dair dikkat çeken detaylardan biri oldu.

