Türkiye’nin Lider Takviye Edici Gıda Markası Orzax’tan Global Büyüme Hamlesi

Türkiye’nin lider takviye edici gıda markası Orzax, %10 olan ciro içindeki ihracat payını 2028’e kadar %35’e çıkartarak global pazarın etkili aktörleri arasında yer almayı hedefliyor.

Türkiye takviye edici gıda pazarının eczane kanalında kutu bazındaki yaklaşık %20’likpayıyla lider konumda bulunan Orzax, sektörün referans markası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, şirketin mevcut yatırımları ile global pazardaki hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’de kazanılan sektörel liderliğini, bilimsel yaklaşımlarla küresel pazarlarataşıdıklarını, bu vizyonla yatırımlarını dünya çapında büyütmeyi hedeflediklerini belirtenAlimoğlu, şunları söyledi: “20 yıldır, bilimin rehberliğinde büyüyen bir şirketiz. 2024 yılında sadece Ar-Ge’ye 55 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım, global ölçekte inovatif ve bilim temelli ürünler geliştirme hedefimizin bir göstergesidir. Ülkemizde eczane kanalında 2024 yılı sonu itibariyle 750 milyon dolara ulaşan takviye edici gıda pazarının, globalde 2030 yılına kadar 200 milyar dolar olması bekleniyor. Bizler de Orzax olarak, Türkiye’de kazandığımız liderliği, ihracatla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün ciromuzun %10’u ihracattan geliyor; 2028’e kadar bu oranı %35’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

Esenyurt'ta yeni fabrika kuruyor

Orzax, şu anda tam kapasiteyle üretim yaptığı mevcut fabrikasından sonra ikinci büyük üretim tesisini 1,6 milyar liralık bir yatırımla yine İstanbul Esenyurt’ta faaliyete geçirecek. Tesisin bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.

Alimoğlu; “Bu fabrikayı devreye almakla beraber kapasitemizi bir miktar rahatlatmış olacağız. Şu an iç piyasada büyümemizi sürdürüyoruz. Bir taraftan da ihracat hızlandığı için geleceğe yönelik olarak bu kapasite planlamalarını yapıyoruz. Bu kapasiteye cevap verecek yatırımlardan birisi bu olacak. Yeni fabrikada, hammadde boyutunu daha büyük endüstriyel çapta üretmek üzerine olacak. Yeni kuracağımız fabrikada farklı hammaddeler üzerine de çalışıyoruz. Hem Ar-Ge çalışmalarını hem de endüstriyel çapta üretimleri üzerine bir yatırım yapıyor olacağız. Kapsamlı Ar-Ge çalışmalarımızın ardından 2025’te dermokozmetik alanına da güçlü bir giriş yapacağız. Bugün neredeyse tamamen ithal ürünlerin hakim olduğu bu pazarda, tüketicilerimize yerli ve bilim temelli ürünler sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Alimoğlu ayrıca, Orzax’ın iç pazarda büyümesini destekleyecek yeni ürün yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Vitamin ve mineral takviyesi kategorisinde mevcut portföyümüzü geliştirirken, sporcu beslenmesi alanında da sporcuların ihtiyaç duyduğu dozlara özel formüller üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda geliştirdiğimiz yeni ürün gruplarının iç pazardaki büyümemize önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi. İlaç seviyesinde üretim standartlarıyla fark yaratan Orzax, önümüzdeki dönemde ilaç üretimi alanına da yatırım yapmayı planlıyor. Bilim temelli üretim anlayışıyla, kalite çıtasını her geçen gün daha da yükseltiyor. Şirket, yenilikçi formülasyonlar ve fonksiyonel ürünlerle hem sporcu beslenmesi hem de genel sağlık kategorilerinde pazar payını artırmayı hedefliyor

Kazakistan’a 40 milyon dolarlık yatırım

Orzax, 40 milyon dolarlık yatırımla Kazakistan’da yeni bir üretim tesisi kuracak. 2027’de faaliyete geçmesi planlanan tesis, ülkenin zengin tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarını değerlendirerek hem yerel hem de global pazarlara üretim yapacak.

Şirket, fabrikanın tamamlanmasıyla aylık 3 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Orzax Genel Müdürü Alimoğlu, Kazakistan'daki üretim tesisinin, Orta Asya'dan Rusya ve Çin'e, Kafkasya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada erişimi kolaylaştıran stratejik bir merkez olacağını söyledi. Kazakistan operasyonlarında hâlihazırda 23 kişinin görev aldığını, bu sayının kısa sürede 50’ye çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Hedef küresel probiyotik pazarından pay almak

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, biyo-uygunluk ve etkinlik testleri dahil tüm Ar-Ge süreçlerini yürüttükleri merkezin, Nuvita Biosearch Center (NBC) adıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021’de tescillendiğini, buradaki çalışmalarla Orzax’ın2024’te 9 patent başvurusu yaptığını bildirdi. Alimoğlu, “Probiyotik Ar-Ge projemiz, 21’i Almanya’daki gen bankasına kaydedilen 1000’den fazla yerli suşun tanımlanmasıyla öne çıkıyor. Ar-Ge merkezimizde, mikroalg kaynaklı vegan Omega-3, B12 ve astaksantin üretimi çalışmaları da sürüyor. Hedefimiz, 2026’ya kadar 53,4 milyar dolara ulaşması beklenen küresel probiyotik pazarından pay almak.”

Alimoğlu: “Kurumsal sosyal sorumluluk şirket kültürümüzün ayrılmaz parçası”

Orzax’ın “Bilimden Gelen Güven” ilkesiyle ürün inovasyonundan uluslararası pazarlara, eczacı-tüketici ilişkilerinden sürdürülebilir üretim teknolojilerine kadar tüm süreçlerinde bilim temelli bir büyüme stratejisi izlediğini anlatan Alimoğlu, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Alimoğlu, “Orzax olarak topluma karşı sorumluluğumuzu oldukça önemsiyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluğu şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; eğitimden sağlığa, spordan dayanışmaya uzanan geniş bir yelpazede kalıcı değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bizler, gençlerin eğitimine destek verirken, dezavantajlı bölgelerde sağlık alanında kapasite geliştirme çalışmalarına katkı sunuyor, sporun birleştirici gücüne de inanarak kulüpleri destekliyoruz. Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda sürdürülebilir çözümler üretmeyi bir görev olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Orzax Hakkında

2004 yılında sağlık profesyonellerinin ortak girişimi olarak kurulan Orzax, bugün Türkiye takviye edici gıda sektörünün lider markası konumunda bulunuyor. Orzax, 2013’te 150 bin dolarlık yatırımla başlayan üretim yolculuğunu, 2020’de 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en yüksek kapasiteli ilaç üretim merkezlerinden Nuvita’ya taşıdı. İstanbul Esenyurt’taki tesiste aylık 2,5 milyon kutuluk üretim kapasitesine sahip olan Orzax, yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlıyor. Bunun 500’ü üretim departmanında çalışmaktadır. Şirketin devam eden halka arz süreci, finansal gücünü ve kurumsal şeffaflığını artırarak global büyümesini destekleyecek önemli bir adım olarak görülüyor.