BIST 10.971
DOLAR 42,12
EURO 48,63
ALTIN 5.433,87
HABER /  GÜNCEL

Noterlerde yeni dönem: Hafta sonu nöbetçi noterlerde çalışma saatleri belli oldu

Noterlerde yeni dönem: Hafta sonu nöbetçi noterlerde çalışma saatleri belli oldu

Noterlerin hafta sonu çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre noterler, resmî tatil günleri hariç olmak üzere cumartesi ve pazar günleri nöbet usulüyle çalışacak. Nöbetçi noterliklerde çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi.

Abone ol

Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, noterlerin hafta sonu çalışma esasları ve nöbetçi noterlik sistemi resmen belirlendi.

Mevcut uygulamada büyük değişiklik yapılmazken, çalışma saatleri ve nöbet listelerinin oluşturulma usulleri yeniden düzenlendi.

Cumartesi ve pazar günleri nöbet tutulacak

Yönetmeliğe göre noterler, resmî tatil günlerine denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri nöbet tutacak. Bu uygulama, özellikle vatandaşların hafta sonu noter işlemlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeye göre:

En az dört, en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterlik, Yirmiden fazla noterliğin bulunduğu yerlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti verecek.
Hesaplamalarda virgülden sonraki rakamlar yukarı yuvarlanacak. İl merkezleri dışındaki ilçelerde ise nöbetçi noterlik olup olmayacağına, Adalet Bakanlığı, noter odaları ve Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) görüşleri doğrultusunda karar verecek.

Nöbet listeleri nasıl belirlenecek?

Noter odaları, her il ve ilçe için belirlenecek nöbetçi noter sayılarına göre asıl ve yedek nöbet listelerini hazırlayacak. Bu listeler, uygulamaya konulacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilecek. TNB, listeleri bir hafta içinde onaylayacak ve ardından resmî internet sitesinde yayımlayacak.
Eğer noter odaları listeleri zamanında göndermezse, bu durumda TNB’nin kendisi nöbet listelerini hazırlayarak aynı süre içinde yayımlayacak. Belirlenen günlerde nöbete katılım zorunlu olacak.

Nöbetçi noterlerde çalışma saatleri belli oldu

Yeni yönetmeliğe göre nöbetçi noterlikler hafta sonları 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

12.30-13.30 arası ise öğle tatili olarak belirlendi. Bu saat aralığında iş kabul edilmeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de bazı eyaletler, acil durum fonlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle Trump yönetimine dava açtı
ABD'de bazı eyaletler, acil durum fonlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle Trump yönetimine dava açtı
Trump ve Putin arasında tehlikeli restleşme! Nükleer talimatı kriz çıkardı
Trump ve Putin arasında tehlikeli restleşme! Nükleer talimatı kriz çıkardı
Bakan Mehmet Şimşek: Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakam
Bakan Mehmet Şimşek: Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakam
SunExpress'in teknisyen yetiştirme programı yeni üniversiteleri kapsayacak
SunExpress'in teknisyen yetiştirme programı yeni üniversiteleri kapsayacak
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan 'Osimhen' itirafı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan 'Osimhen' itirafı
Malatya'da kalbinde tümör olan hasta mucize yaşadı! 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Malatya'da kalbinde tümör olan hasta mucize yaşadı! 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
81 il valiliğine genelge! Tek tek tespit edilecek
81 il valiliğine genelge! Tek tek tespit edilecek
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Kaybolan anne ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı
Kaybolan anne ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı
Burgan Bank'tan 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar
Burgan Bank'tan 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar
ŞOK Marketler'den yılın 9 ayında 199 milyar lira ciro
ŞOK Marketler'den yılın 9 ayında 199 milyar lira ciro
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil başlıyor! Ders başı ne zaman yapılacak?
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil başlıyor! Ders başı ne zaman yapılacak?