BIST 10.971
DOLAR 42,12
EURO 48,63
ALTIN 5.433,87
HABER /  EKONOMİ

SunExpress'in teknisyen yetiştirme programı yeni üniversiteleri kapsayacak

SunExpress'in teknisyen yetiştirme programı yeni üniversiteleri kapsayacak

SunExpress, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı'nı bu yıl Kocaeli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi ile genişletecek.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli teknisyenler kazandırmak amacıyla geçen yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri için başlattığı programın kapsam alanını büyütüyor.

Program kapsamında ilgili üniversitelerin Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri, SunExpress'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlardan yararlanacak.

Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonunda tamamlayarak sektörde deneyim kazanırken, mezuniyetin ardından başarılı olanlar ise SunExpress bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilecek.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek mesleki gelişim eğitimlerine katılma imkanı bulacak öğrencilerin, Lufthansa Technik'te özel bir eğitim sürecine dahil edilmesi de planlanıyor. Geçen yıl 60'ın üzerinde öğrencinin kabul edildiği programa, bu yıl 3 üniversiteden yaklaşık 80 öğrencinin katılması hedefleniyor.

'Program yoğun ilgi gördü'

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yasin Öztürk, geçen yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlattıkları programın gördüğü yoğun ilgi ve elde ettiği başarılı sonuçların, kendilerini daha fazla öğrenciye ulaşmaya teşvik ettiğini belirtti.

Öztürk, bu yıl 3 üniversitenin katılımıyla programı daha da ileri taşıyacaklarına değinerek, 'Gençlerimize sunduğumuz bu program, yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt veren sürdürülebilir yapı oluştururken, onların kariyer yolculuklarını güçlendirecek. SunExpress ailesinin yetenek havuzunu zenginleştirerek, sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak.' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan 'Osimhen' itirafı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan 'Osimhen' itirafı
Malatya'da kalbinde tümör olan hasta mucize yaşadı! 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Malatya'da kalbinde tümör olan hasta mucize yaşadı! 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
81 il valiliğine genelge! Tek tek tespit edilecek
81 il valiliğine genelge! Tek tek tespit edilecek
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Kaybolan anne ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı
Kaybolan anne ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı
Burgan Bank'tan 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar
Burgan Bank'tan 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar
ŞOK Marketler'den yılın 9 ayında 199 milyar lira ciro
ŞOK Marketler'den yılın 9 ayında 199 milyar lira ciro
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil başlıyor! Ders başı ne zaman yapılacak?
Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil başlıyor! Ders başı ne zaman yapılacak?
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Bir anne, iki can: Karaciğeriyle kızına hayat verdi! Karaciğer yetmezliğiyle doğru, annesinin fedakarlığıyla kurtuldu
Bir anne, iki can: Karaciğeriyle kızına hayat verdi! Karaciğer yetmezliğiyle doğru, annesinin fedakarlığıyla kurtuldu
Şamil Tayyar'dan canlı yayında olay açıklama! Ağır silahlarla katıldılar
Şamil Tayyar'dan canlı yayında olay açıklama! Ağır silahlarla katıldılar
İstanbul'da korkunç olay! Kocasını kızgın yağla öldürdü ifadesi kan dondurdu: "İki tokat atıp ..."
İstanbul'da korkunç olay! Kocasını kızgın yağla öldürdü ifadesi kan dondurdu: "İki tokat atıp ..."