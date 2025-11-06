Malatya'da kalbinde tümör olan hasta mucize yaşadı! 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Malatya’da kalbinde tümör tespit edilen 70 yaşındaki Mustafa Deveci, 5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Abone ol

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre Deveci, bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Tetkiklerini yapan hekimler, hastanın kalbinde iyi huylu tümör ve üç ana damarında tıkanıklık bulunduğunu tespit etti.

AMELİYAT KURTULUŞU OLDU

Deveci'yi ameliyata alan cerrahlar, 5 saatlik operasyonla hastanın kalbindeki tümörü çıkardı ve damar tıkanıklığını giderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, cerrahinin iki aşamada planlandığını ve gerçekleştirildiğini belirtti.

Başarılı bir operasyon yaptıklarını aktaran Katrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci aşamada kalp tümörünün çıkarılması planlandı. Öncelikle kalbi durdurarak hastayı kalp-akciğer makinesine bağladık. Sol kulakçığa ulaşıp tümörü, kalbin hassas duvarına zarar vermeden tamamen çıkardık. Böylece olası pıhtı kaynağını ortadan kaldırdık. Tümörün alınmasının ardından hastanın tıkalı üç koroner damarına başarılı bir şekilde bypass greftleri yerleştirdik. Böylece kalbin kan akışı yeniden sağlandı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından hasta kısa sürede yoğun bakımdan servise alındı ve iyileşme süreci sorunsuz ilerledi."

Deveci de ameliyatı gerçekleştiren cerrahlara teşekkür ederek, "Bu benim için kalbimin yeniden doğuşu oldu." ifadesini kullandı.