Burgan Bank'tan 2025'in 9 ayında 2 milyar lira net kar

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "2025 üçüncü çeyrek itibarıyla Burgan Leasing'in aktif büyüklüğü, 2024 yıl sonuna göre yüzde 31,5 artarak, 18,1 milyar liraya yükseldi" dedi.

Burgan Bank, 2025'in 9 ayında istikrarlı büyümesini sürdürerek 2 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, konsolide aktif büyüklüğünü 166,8 milyar liraya çıkaran banka, ekonomiye ve reel sektöre 121,8 milyar lira kredi desteği sağladı.

Yılın 9 ayında 2 milyar lira net kar elde eden ve birikim yönetimi alanında yatırım fonu çeşitliliğini artıran Burgan Bank'ın fon büyüklüğü de 24 milyar lira seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, elde edilen sonuçların çok yönlü büyüme stratejilerinin ve müşteri odaklı hizmet modellerinin yansıması olduğunu belirtti.

ON Dijital Bankacılık'ın 2025'in üçüncü çeyreğinde de güçlü büyümesini sürdürdüğünü aktaran Dinç, eylül sonu itibarıyla müşteri sayısının yaklaşık 1,4 milyona ulaştığını vurguladı.

Dinç, 'Uzaktan müşteri ediniminde pazar payımız yüzde 4,4 seviyesinde bulunuyor. Dijital ihtiyaç kredi hacmimiz 2024 yıl sonuna göre 3 kat, kredili müşteri adedimiz ise 2 kat arttı.' değerlendirmesini yaptı.

Sigorta komisyon gelirlerinde de bugüne kadar en yüksek artış oranını yakaladıklarına işaret eden Dinç, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat daha fazla gelir elde ettiklerini kaydetti.

Dinç, hayata geçirdikleri Visa, Biletinial ve diğer işbirlikleriyle müşterilere pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunmaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Kurumsal ve ticari bankacılık alanında, 2025'in 9 ayında nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları vizyoner çözümlerle, hacimlerini önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

'Grup bankalarımızla özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yarattığımız sinerjiyle Irak ve Afrika gibi kritik pazarlarda yerel bilgiyle zenginleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu sayede dış ticaret hacmimiz yılın 9 ayında 2,5 milyar dolara ulaştı. 2025'te kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında devreye aldığımız 'faktoring' ürünleriyle KOBİ segmentinde 1,3 milyar liralık işleme aracılık ettik. Güçlenen satış ağımız ve yeni devreye aldığımız tüzel dijital müşteri edinimi uygulamamızla faktoringde sürdürülebilir büyümeyi ve pazarda önemli oyuncu olmayı hedefliyoruz.'

Bölgesel hizmet ağını genişletme stratejileri kapsamında Bursa Nilüfer ve Antalya Lara'da iki yeni özel bankacılık ve yatırım şubesi açtıklarını anımsatan Dinç, Burgan Yatırım tarafında da ürün ve süreçlerin dijital kanallar üzerinden müşterilere daha hızlı ve kolay biçimde sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Burgan Trade üzerinden sundukları yeni ürüne de değinen Dinç, 'T+0 Anında Nakit ile müşterilerimize hisse senedi satışlarından elde ettikleri tutara aynı gün içerisinde erişim imkanı sağladık. Bu yenilik, dijitalleşme yolculuğumuzda müşteri deneyimini güçlendiren önemli adım oldu.' ifadelerini kullandı.

Burgan Leasing ve filo kiralama tarafında da güçlü performanslarını sürdürdüklerini vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

'2025 üçüncü çeyrek itibarıyla Burgan Leasing'in aktif büyüklüğü, 2024 yıl sonuna göre yüzde 31,5 artarak, 18,1 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde Burgan Leasing'in net karı 1,2 milyar lira, öz kaynak karlılığı yüzde 43,8 ve aktif karlılığı da yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedinde de ilk 5 arasında bulunuyoruz. Filo kiralama tarafında da 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla filo büyüklüğü bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 32 büyüme kaydetti. Toplam araç parkımızın yatırım değeri 7,9 milyar liraya ulaştı.'