BIST 10.970
DOLAR 42,11
EURO 48,58
ALTIN 5.401,28
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Zohran Mamdani'ye: Bence bana iyi davranmalı

ABD Başkanı Trump'tan Zohran Mamdani'ye: Bence bana iyi davranmalı

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" dedi.

Abone ol

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:

"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

Son 56 yılın en yoğun katılım gösterilen seçimi

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.
Muhabir:Ahmet Furkan Mercan

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'in tepki çeken Erdoğan sözlerine AK Parti'den jet yanıt
Özgür Özel'in tepki çeken Erdoğan sözlerine AK Parti'den jet yanıt
Akın Gürlek iddiası olay oldu soruşturma başlatılan Özgür Özel'den sert açıklama
Akın Gürlek iddiası olay oldu soruşturma başlatılan Özgür Özel'den sert açıklama
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Benfica tepetaklak İnter zor kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Benfica tepetaklak İnter zor kazandı
Ajax zafer sonrası Okan Buruk: Onunla olmaktan mutluyuz
Ajax zafer sonrası Okan Buruk: Onunla olmaktan mutluyuz
3 gol atan Osimhen'den maç sonu açıklamalar
3 gol atan Osimhen'den maç sonu açıklamalar
Özgür Özel 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Özgür Özel 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yıktı
Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yıktı
Bakan Memişoğlu: Sigara ve şekerli gıdalar konusunda toleransımız olmayacak
Bakan Memişoğlu: Sigara ve şekerli gıdalar konusunda toleransımız olmayacak
Özgür Özel'e bir tepki de Burhanettin Duran'dan
Özgür Özel'e bir tepki de Burhanettin Duran'dan
Donald Trump: ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağız
Donald Trump: ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağız
Trump: New York'ta egemenliğimizi kaybettik
Trump: New York'ta egemenliğimizi kaybettik
Hamas, bir esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, bir esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti