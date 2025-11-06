Özgür Özel'in iddiasıyla ilgili Akın Gürlek Rasim Ozan Kütahyalı'ya konuştu

Televizyon yorumcusu Rasim Osan Kütahyalı, Özgür Özel'in "Akın Gürlek başsavcıyken Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine atanıp 9 ay maaş aldı" iddiasını Gürlek'e sordu. Kütahyalı, Gürlek'in kendisine yönetim kurulu üyeliğinin Adalet Bakan Yardımcısı'yken olduğunu başsavcılığa atandıktan sonra ayrıldığını söylediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki iddiası tartışılıyor.

Partisinin dün akşam Ümraniye mitinginde konuşan Özel, "2 Ekim 2024’te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne Akın Gürlek Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatlı atanmış isimler. Tek başına bu burada. Şimdi bütün basına yolluyorum. 29 Temmuz 2025 tarihinde buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli. Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor, dokuz ay boyunca Ekrem Başkan’ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da dedim ya, ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum.’ Apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyor. " ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'ten açıklama

Televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı, gündeme oturan konuyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sordu. Kütahyalı, aldığı yanıtı sosyal medya hesabından duyurdu: