Noterlerde yeni dönem başladı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı noterlerin çalışma sistemiyle alakalı yeni bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre nöbet sistemi zorunlu haline getirildi. Vatandaşların tatil sebebiyle mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacak.

Resmi Gazete'de yer alan yeni yönetmeliğe göre nöbetçi noterlerin çalışma sistemi belirlendi. Noterlerin resmi tatil haricinde cumartesi pazar nöbetleri zorunlu olacak.

Noterlerin resmi tatil dışında cumartesi ve pazar günü çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer aldı. En fazla 20 en az 4 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterliğin nöbet görevi yapacağı belirtildi. Daha fazla olanlarda ise noterlik sayısının yüzde 5'i kadar nöbet görevi verilecek.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Nöbet görevi yapan noterler sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar çalışacak. Öğle arası kabul edilen 12.30 ila 13.30 arasında çalışmayacak.

İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK

Vatandaşlar hangi noterin nöbetçi olacağını internetten öğrenebilecek. Türkiye Noterler Birliği tarafından listeler internet sitesinde ilan edilecek.

