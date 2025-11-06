ŞOK Marketler'den yılın 9 ayında 199 milyar lira ciro

ŞOK Marketler, 2025'in 9 ayında 199 milyar lira ciroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler 2025'in 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Yılının 9 aylık döneminde cirosunu 199 milyar liraya yükselten şirket, 11 bin 57 mağazasıyla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Türkiye'nin 81 ilindeki yaygın mağaza ağı, artan istihdamı ve uygun fiyat politikasıyla ŞOK Marketler, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Temel ihtiyaç ürünlerini müşterilerine en uygun fiyatlarla sunma hedefiyle faaliyet gösteren ŞOK Marketler, 'Her Gün Ucuz Fiyat' politikasının yanı sıra özel kampanyalarına da devam ediyor. Marttaki '100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını bu ay yeniden hayata geçirerek müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Sadakat uygulaması Win'e özel kampanyalarla şirket, yüz binlerce müşterisine avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

'Tarladan Sofraya' doğrudan tedarik modeliyle yerli üreticileri destekleyen şirket, müşterilerine taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı sürdürüyor. Şirket, öz markalarındaki geniş ürün gamıyla doğrudan çiftçiden alım yaparak hem yerli tarımı destekliyor hem de tüketicilere ekonomik ve sağlıklı ürünler sunuyor.

Kadın kooperatifleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, seçili mağazalarda müşterilerle buluşturuluyor. Proje kapsamında kadınların üretime katılıp ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlanıyor.

'Kaliteli, uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yılın 9 aylık döneminde istikrarlı büyümelerini sürdürürken müşterilerine en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Demirel, her gün ucuz fiyat politikaları ve kazandıran kampanyalarla müşterilerin bütçesine destek olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

'Mart ayındaki '100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını kasımda tekrar ederek müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz 'ŞOK'ta Ben de Varım' projemiz ve öz markalarımızla yerli üreticilere desteğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürürken, perakende sektöründeki öncü uygulamalarımızla paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.'