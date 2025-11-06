BIST 10.970
DOLAR 42,11
EURO 48,57
ALTIN 5.397,52
HABER /  GÜNCEL

Şamil Tayyar'dan canlı yayında olay açıklama! Ağır silahlarla katıldılar

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan gazeteci Şamil Tayyar, çarpıcı iddialarda bulunarak Suriye'deki terör yapılanmalara dikkat çekti. Tayyar ayrıca süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, devam eden "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteci Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın bazı kadrolarının ağır silahlarla birlikte YPG'ye katıldığını ifade etti.

Mevcut duruma karşı atılması gereken adımlara değinen Tayyar, gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

"AĞIR SİLAHLARLA YPG’YE KATILDILAR"

Gazeteci Şamil Tayyar, “Kendini feshetmiş bir örgüt emir komuta içinde adam çekiyor. PKK’nın bazı kadroları ağır silahlarla YPG’ye katıldı. Giderken ağır silahlarını da götürdüler. Suriye’nin kuzeyinde farklı bir yapılanma da var. Kanun çıkarılması gerekiyorsa çıkarılsın. Öbürü ne yapması gerekiyorsa onu yapsın.

Milleti de onaylamayın. Eğer buradaki eksiklik bir yasal düzenlemeyse yapın kardeşim. Kimsenin bir bahanesi kalmasın" dedi.

