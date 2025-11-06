Akın Gürlek iddiası olay oldu soruşturma başlatılan Özgür Özel'den sert açıklama

CHP Genel Başkanı Özğür Özel, Akın Gürlek'in 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını kaydederek, 29 Kasım 2024'te ise Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını iddia etti. Gürlek'in 9 ay boyunca bu şirketten maaş aldığını iddia eden Özel, 6 Ağustos 2025’te ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını öne sürdü. İddialar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Özel, "Elinizden geleni ardınıza koymayın!" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmalarını sürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.

Partisinin Ümraniye mitinginde Gürlek hakkında iddialarda bulundu.

Özel, daha önce açıklayacağını duyurduğu iddiasıyla ilgili, "2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor" dedi.

Özel, "Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp, 'Dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum' deyince, apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Gürlek'e seslenen Özel, "Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?" dedi.

Özel, "Ey Erdoğan, sen de 'Bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz' mı diyorsun; 'Eti Maden’den Euro bazında maaş bağlayalım mı?' mı diyorsun? Böyleyse bu haysiyet cellatlığının karşılığı, bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa, ikinize de yazıklar olsun! İkinize de yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca konuşmasında "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" ifadelerini kullandı

Hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Özel: Elinizden geleni ardınıza koymayın!

Özel hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır. Ama hala; ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın!"

"Çerinize çöpünüze sahip çıkın"

Açıklamasında Erdoğan'a da seslenen Özel, "Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak tarihte yer almak varken, bu şekilde tarihe geçmeyin. Hayvanlara hakaret olmasın diye bir daha söylemiyorum: Çerinize çöpünüze sahip çıkın. Bunlardan size de ülkeye de fayda gelmez!" dedi.