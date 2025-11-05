BIST 10.970
Donald Trump: ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağız

Donald Trump: ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıkların “dolar üzerindeki baskıyı hafiflettiğini” belirtti ve ABD’nin bu alanda öncü olacağını savunarak, “ABD’yi Bitcoin süper gücü, dünyanın kripto başkenti haline getiriyoruz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle eleştirdi.

Trump, ayrıca ülkenin kripto para politikalarında yeni adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.

"ABD’Yİ DÜNYANIN KRİPTO BAŞKENTİ HALİNE GETİRİYORUZ"

Trump, dijital varlıkların “dolar üzerindeki baskıyı azalttığını” söyleyerek ABD’nin kripto para alanında lider olacağını savundu. Trump, “ABD’yi Bitcoin süper gücü, dünyanın kripto başkenti yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

FED BAŞKANINA 'APTAL' DEDİ

Trump, “FED Başkanı Powell bir aptal” ifadelerini kullanarak faiz politikalarına yeniden yüklendi. Daha önce de Powell’ı “ülke ekonomisini yavaşlatmakla” suçlayan Trump, benzin fiyatlarının galon başına yeniden 2 dolara ineceğini savundu.

TRUMP, G20 ZİRVESİ'NE KATILMAYACAK

Ayrıca Trump, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4.2 veya daha yüksek bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı. Trump, Güney Afrika’daki G20 Zirvesi’ne katılmayacağını duyurdu.

