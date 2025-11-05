BIST 10.970
Hamas, bir esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Gazze’de süren ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin teslim süreci devam ederken, Kızılhaç bir İsrailli esirin daha cansız bedenini Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim alarak İsrail’e götürdü.

Hamas ve İsrail rasında yapılan anlaşma kapsamında İsrailli esirlerin teslim süreci devam ediyor.

Bu kapsamda bir esirin cesedinin daha Kızılhaç'a teslimi sağlandı.

KIZILHAÇ, İSRAİLLİ ESİRİN CENAZESİNİ GAZZE’DEN TESLİM ALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın Gazze kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi, İsrail ordusuna teslim etmek üzere belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, cesedi teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek. Cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

İSRAİLLİ ESİRLERİN CESETLERİ TESLİM EDİLİYOR

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da 3, 4 Kasım'da ise bir İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

