Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılık soruşturma başlattı

Partisinin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yargı mensuplarını hedef alan sözleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

ÖZEL HAKKINDA RE'SEN SORUŞTURMA

Başsavcılık, Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret "ve Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur"

