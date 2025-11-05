Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiasına Şamil Tayyar'dan yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in başsavcı olduktan sonra da Eti Maden’in yurt dışındaki bir şirketinde yönetim kurulu üyeliğini sürdürerek Euro bazında ücret almaya devam ettiğini iddia etti. Özgür Özel'in iddiası sonrası gazeteci Şamil Tayyar'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, başsavcı olarak göreve başladıktan sonra da Eti Maden İşletmeleri’nin yurt dışındaki bir şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmayı sürdürdüğünü ve buradan Euro bazında aylık ücret aldığını iddia etti.

gazeteci Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili iddiası gündemi hareketlendirdi.

Doğrusunu yazalım.

Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısıyken Eti Maden’in yurtdışı birimine yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Ayda 26 bin lira huzur hakkı aldı.

Başsavcı olunca yönetim kurulu üyeliği bitti.

Geçiş dönemindeki Ekim 2024 dönemine ilişkin fazladan hesabına yatan ödemeyi iade etti.

Durum budur.