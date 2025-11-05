BIST 10.970
DOLAR 42,09
EURO 48,36
ALTIN 5.389,91
HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye'ye teşekkür ederiz

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye'ye teşekkür ederiz

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas heyeti ateşkes anlaşması için Türkiye'ye teşekkür etti.

Abone ol

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya gelmiştir.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Yapılan görüşmede, Hamas heyeti “Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arabulucu ve garantör olan Türkiye’nin rolü ve çabaları için teşekkürlerini iletti.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.

Görüşmede iki heyet, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştu. Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildi, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İntikam için oto galeriyi kundakladı, ifadesinde itiraf etti
İntikam için oto galeriyi kundakladı, ifadesinde itiraf etti
Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...
Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...
Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Fidan Finlandiya Parlamentosunda konuştu
Bakan Fidan Finlandiya Parlamentosunda konuştu
Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Prim kavgası yapmadım
Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Prim kavgası yapmadım
Nossa Costa’da Demet Akalın rüzgarı esecek
Nossa Costa’da Demet Akalın rüzgarı esecek
tv100'ü bu platformlar ve frekanstan izleyebilirsiniz
tv100'ü bu platformlar ve frekanstan izleyebilirsiniz
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi!
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi!
Ünlü ekonomistten Türkiye-Yunanistan karşılaştırması! "Bu rezalet dünyaya anlatılmalı"
Ünlü ekonomistten Türkiye-Yunanistan karşılaştırması! "Bu rezalet dünyaya anlatılmalı"
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
Nikol Paşinyan'dan "Türkiye ile diyalog" değerlendirmesi: Erdoğan'la sık sık görüşüyoruz
Nikol Paşinyan'dan "Türkiye ile diyalog" değerlendirmesi: Erdoğan'la sık sık görüşüyoruz