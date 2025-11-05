BIST 10.970
DOLAR 42,09
EURO 48,39
ALTIN 5.394,61
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in açıklamalarına tepki

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini “çirkin ve saygısız” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çarşamba akşamı Ümraniye'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında CHP'lilere hitap etti.

Özel konuşmasının bir bölümünde dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK "SİYASİ SALDIRGANLIK" OLARAK NİTELEDİ

Çelik yaptığı paylaşımda, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı mensuplarına yönelik sözlerini “siyasi saldırganlık” olarak tanımladı. Muhalefet adı altında bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz.
AK Parti Sözcüsü Çelik, “Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” diyerek Özel’in açıklamalarına karşı gerekli siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Çelik son olarak “Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Ajax - Galatasaray / Canlı anlatım
Ajax - Galatasaray / Canlı anlatım
Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiasına Şamil Tayyar'dan yanıt
Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiasına Şamil Tayyar'dan yanıt
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi
Zorbay Küçük hakkında sosyal medyadaki iddialara açıklama
Zorbay Küçük hakkında sosyal medyadaki iddialara açıklama
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye'ye teşekkür ederiz
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye'ye teşekkür ederiz
İntikam için oto galeriyi kundakladı, ifadesinde itiraf etti
İntikam için oto galeriyi kundakladı, ifadesinde itiraf etti
Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...
Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...
Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Fidan Finlandiya Parlamentosunda konuştu
Bakan Fidan Finlandiya Parlamentosunda konuştu
Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Prim kavgası yapmadım
Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Prim kavgası yapmadım