Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini “çirkin ve saygısız” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çarşamba akşamı Ümraniye'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında CHP'lilere hitap etti.

Özel konuşmasının bir bölümünde dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK "SİYASİ SALDIRGANLIK" OLARAK NİTELEDİ

Çelik yaptığı paylaşımda, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı mensuplarına yönelik sözlerini “siyasi saldırganlık” olarak tanımladı. Muhalefet adı altında bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz.

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” diyerek Özel’in açıklamalarına karşı gerekli siyasi ve hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Çelik son olarak “Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.” dedi.