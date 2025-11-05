BIST 10.970
Karabağ ile Chelsea berabere kaldı

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Azerbaycan takımı Karabağ, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Chelsea'nin ilk golünü, 16. dakikada Estevao kaydetti. Karabağ'a beraberliği getiren gol ise, 29. dakikada Leandro Andrade'den geldi.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde ise Marko Javkovic, attığı penaltı golüyle Karabağ'ı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı, Karabağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken 53. dakikada Alejandro Garnacho, Chelsea'ye beraberliği getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

PUANLAR EŞİT

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 7'ye yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Chelsea ise Barcelona'yı konuk edecek.

