HABER /  DÜNYA

Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...

Vladimir Putin'in, Trump'ın açıklamalarının ardından Rusya'nın nükleer testleri yeniden başlatmayı düşündüğü ve bu konuda talimat verdiği belirtildi.

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından harekete geçti. 

NÜKLEER SİLAH DENEMELERİNE İLİŞKİN ÖNERİ İSTEDİ

Putin, üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretti. 

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti. 

"MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPMALARI TALİMATINI VERİYORUM"

Putin, "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara, bu konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi'nde analiz edilmesi ve nükleer silah testlerinin hazırlanmasına ilişkin muhtemel çalışmaların başlatılması konusunda öneriler sunması için mümkün olan her şeyi yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

