Aslı Baykal’dan Özgür Özel’e tepki: Yazık oluyor

Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki iddialarına CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Baykal, Özel’in Eti Maden’i “Eti Bisküvileri” ile karıştırmış olabileceğini savunarak, daha önce de dışişleri bakanının diploması konusunda yanlış iddialarda bulunduğunu ve ana muhalefetin kurumsal bilgiden uzaklaştığını öne sürdü.

İşte Aslı Baykal'ın paylaşımı:

Özgür Bey savcıyı suçlarken kamu kurumu olan Eti Maden'i

Eti Bisküvileri ile karıştırmış olmalı.



Daha önce de dışişleri bakanının diploması konusunda yalan yanlış suçlamalarda bulunan milli eğitimi yönetmeye talip ana muhalefetin dünyada verilen eğitimden bihaber olduğu ortaya… — Aslı Baykal (@asliibaykal) November 5, 2025

Özgür Özel ne demişti?

Özel, Akın Gürlek’in başsavcı olarak göreve başladıktan sonra da Eti Maden’in yurt dışındaki bir şirketinde yönetim kurulu üyeliğini sürdürdüğünü ve buradan Euro bazında maaş aldığını iddia etmişti.