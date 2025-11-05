BIST 10.970
DOLAR 42,09
EURO 48,39
ALTIN 5.394,61
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet Mahallesi kavşağında, Yusuf Karaca idaresindeki otomobil ile Halit Arslan yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu Funda Karaca yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Halit Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Aslı Baykal’dan Özgür Özel’e tepki: Yazık oluyor
Aslı Baykal’dan Özgür Özel’e tepki: Yazık oluyor
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in açıklamalarına tepki
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Ajax - Galatasaray / Canlı anlatım
Ajax - Galatasaray / Canlı anlatım
Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiasına Şamil Tayyar'dan yanıt
Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiasına Şamil Tayyar'dan yanıt
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi
Zorbay Küçük hakkında sosyal medyadaki iddialara açıklama
Zorbay Küçük hakkında sosyal medyadaki iddialara açıklama
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye'ye teşekkür ederiz
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü: Türkiye'ye teşekkür ederiz
İntikam için oto galeriyi kundakladı, ifadesinde itiraf etti
İntikam için oto galeriyi kundakladı, ifadesinde itiraf etti
Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...
Putin'den olay hamle! Talimatı verdi: Mümkün olan her şey...
Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı