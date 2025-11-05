BIST 10.970
Özgür Özel'e bir tepki de Burhanettin Duran'dan

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. 

DURAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hâkim olduğu bir nitelik kazanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin istikrarını, millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir."

Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir.

