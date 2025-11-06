Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere üç gol atarak maçın yıldızı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip Victor Osimhen'in 59'ncu dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını sürdüren Galatasaray, 66 ve 78'de Osimhen'in penaltı golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçta başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Ajax ise henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 25 Kasım'da İstanbul'da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Ajax 0 - 3 Galatasaray

90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

78'GOOOOLLL! Galatasaray'dan Osimhen kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0 yaptı.

76'Barış Alper'in vuruşunda top savunmadan döndü. Elle oynama nedeniyle Galatasaray penaltı kazandı.

66'GOOOOLLLL! Galatasaray, Osimhen'le farkı ikiye çıkardı.

64'Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

63'Galatasaraylı oyuncular ceza sahasında elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem ilk başta oyunu devam ettirdi. Gelen uyarı sonrası hakem pozisyonu izlemeye gitti.

59'GGOOOOLLLLL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

51'Sallai sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu Pasveer kolaylıkla yakaladı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

37'Oscar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

34'Mokio'nun sert şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.

32'Ajaxlı oyuncular Galatasaray yarı sahasında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

22'Ani gelişen Galatasaray atağında Sallai sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Sara'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

18'Jakobs sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci zor pozisyonda kornere çeldi.

15'Singo sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde Osimhen'in sert vuruşunda kaleci son anda gole izin vermedi.

13'Singol sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmadan dönen top yeniden Singo'ya çarparak auta gitti.

5'Ajax bu dakikalarda kendi yarı sahasında hazırlık pası yapıyor.

1' Karşılaşma başladı.

Ajax - Galatasaray ilk 11'ler

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreria, Sallai, Sane, Sara, Osimhen