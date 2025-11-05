ABD Başkanı Donald Trump Miami'de açıklamalarda bulunuyor. Trump, "New York'ta egemenliğimizi kaybettik. dedi.

Abone ol

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Zohran Mamdani'nin seçim zaferi sonrası Trump'a yönelik kullandığı ifadelere, ABD Başkanı'nın vereceği yanıt merak konusu olmuştu. Başkan Trump, New York seçimlerini ele aldığı konuşmasında, yenilgiyi açık açık kabul etti. Trump, "New York'ta egemenliğimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA KOMÜNİZME TESLİM OLMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, televizyon kanallarında canlı yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çok büyük bir seçim kazandık. Amerika'yı kurtardık. Popüler oylamayı Cumhuriyetçiler tarihinde ilk kez kazandık. Seçim bölgelerinden yüzde 68'ini kazandı. Her şeyin üstünde Amerika'yı yeniden güçlü yapmak için bize güvenildi. verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için harekete geçtik. Tüm dünya tarihindeki en iyi geçen 9 aydı. Trilyonlarca dolar ülkemize geri geldi. Dünyanın en çok aranan ülkesi olduk. Tüm dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Trump hükümetinde fiyatlar hızlı bir şekilde düşüyor. Amerikan hayali teriminden uzaklaşmıştık.

New York'ta egemenliğimizi kaybettik. Bir komünist belediye başkanı oldu. New York komünist oldu. Elimizde komünizm ve aklı selim şeklinde iki seçim var. Komünizm çalışmadı, korkunç ekonomik sonuçlara neden oldu. Ben Beyaz Saray'da olduğum müddetçe Amerika komünizme teslim olmayacak buna izin vermeyeceğim.